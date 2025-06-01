İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2025 Pazar / 5 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3022
  • EURO
    44,957
  • ALTIN
    4148.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Arnavutköy'de dehşete düşüren olay! Mezarlıkta bebek cesedi bulundu
Güncel

Arnavutköy'de dehşete düşüren olay! Mezarlıkta bebek cesedi bulundu

İstanbul Arnavutköy'de bir mezarlıkta erkek bebek cesedi bulundu. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bebeğin yaklaşık 3 ila 6 aylık olduğu öğrenilirken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset, otopsiye gönderildi.

IHA1 Haziran 2025 Pazar 14:14 - Güncelleme:
Arnavutköy'de dehşete düşüren olay! Mezarlıkta bebek cesedi bulundu
ABONE OL

Olay, Arnavutköy'e bağlı Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta gece devriyesi yapan özel güvenlik görevlisi Mesut Durmuş, mezarların arasında hareketsiz yatan bir bebek fark etti. Görevli durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, sağlık ekipleri, yerde yüzüstü yatar halde bulunan erkek bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

CESET OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Üzerinde kıyafet bulunan ve vücudunda kan izleri olduğu belirlenen bebeğin yanında bir de battaniye bulundu. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle çevirirken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de detaylı çalışma yürüttü. Hayatını kaybeden bebeğin cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

  • bebek cesedi bulundu
  • Arnavutköy mezarlık
  • İstanbul polis olayı

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.