  • Arnavutköy'de fabrika yangını: 1'i ağır 3 yaralı
Güncel

Arnavutköy'de fabrika yangını: 1'i ağır 3 yaralı

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 07:19
Arnavutköy'de fabrika yangını: 1'i ağır 3 yaralı
Taşoluk Mahallesi İstanbul Caddesi Furkan Sokak'ta ev gereçleri üreten 4 katlı fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binanın üst katında başlayan yangını fark eden fabrika çalışanları kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan 1'i ağır, 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Popüler Haberler
