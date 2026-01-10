İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2026 Cumartesi / 22 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Arnavutköy'de feci kaza: 3 araç birbirine girdi

Arnavutköy'de, bir otomobil ile 2 hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

AA10 Ocak 2026 Cumartesi 00:15 - Güncelleme:
Arnavutköy'de feci kaza: 3 araç birbirine girdi
ABONE OL

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde ilerleyen 34 LL 6032 plakalı otomobil refüje çıktı, ardından aynı istikamette seyreden 34 AKP 494 plakalı hafif ticari araca çarptı. 34 AKP 494 plakalı araç da yol kenarında park halinde bulunan 34 MVK 719 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralı, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazayı gören esnaf İbrahim Dilekçi, dükkanında oturdukları sırada gelen ses üzerine dışarı çıktıklarını belirterek, "Kazayı görür görmez araçlara koştuk. Araçtaki yolcuları indirerek sakinleştirmeye çalıştık." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.