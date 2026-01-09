İSTANBUL 15°C / 8°C
Güncel

Arnavutköy'de feci kaza! 4 kişi yaralandı

İstanbul Arnavutköy'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

9 Ocak 2026 Cuma 23:41
Arnavutköy'de feci kaza! 4 kişi yaralandı
Adnan Menderes Mahallesi Sultan Çelebi Mehmet Caddesi'nde ilerleyen otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Önce kaldırımdaki ağaca çarpan otomobil, daha sonra karşı yönden gelen özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile özel halk otobüsündeki 1 yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

