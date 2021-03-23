Arnavutköy'de feci kaza

DHA 23 Mart 2021 Salı 15:42 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 15:42

Kaza, saat 14.15 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy Gişeleri mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 2 kamyonet ve 1 otomobil çarpıştı. Zincirlemede kazada otomobil ile kamyonetlerden biri yol kenarına savruldu. Kazada 3 kişi içinde bulundukları araçlarda sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 3 kişiyi, araçtan çıkardı.

Kazada 2'si ağır olmak üzere yaralanan 4 kişi yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.