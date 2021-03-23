İSTANBUL 6°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2021 Salı / 10 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8721
  • EURO
    9,3881
  • ALTIN
    440.054
  • BIST100
    1391.75
Güncel

Arnavutköy'de feci kaza

Arnavutköy, TEM Otoyolu Hadımköy gişeleri mevkii, Edirne istikametinde iki kamyonet ve bir otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DHA23 Mart 2021 Salı 15:42 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 15:42
ABONE OL

Kaza, saat 14.15 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy Gişeleri mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 2 kamyonet ve 1 otomobil çarpıştı. Zincirlemede kazada otomobil ile kamyonetlerden biri yol kenarına savruldu. Kazada 3 kişi içinde bulundukları araçlarda sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 3 kişiyi, araçtan çıkardı.

Kazada 2'si ağır olmak üzere yaralanan 4 kişi yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.