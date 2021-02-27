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Arnavutköy'de feci kaza: Hafriyat kamyonunun altında kalan kişi öldü

Arnavutköy'de döküm sahasında görevli olan 53 yaşındaki Sinan Çakır hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgi kamyon şoförü ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

DHA27 Şubat 2021 Cumartesi 14:52 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 14:53
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Olay, bu sabah saatlerinde Arnavutköy, Bolluca'da bulunan hafriyat döküm sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre burada görevli olan ve döküm sırasında kamyon şoförlerine yardımcı olan 53 yaşındaki Sinan Çakır, döküm sırasında kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine ola yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Çakır, olay yerinde hayatını kaybetti. Sinan Çakır'ın cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili kamyon şoförü ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

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