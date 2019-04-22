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Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi

Arnavutköy'de hafriyat yüklü bir kamyon devrildi.

  • DHA
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Olay Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hafriyat yüklü kamyon, Hacımaşlı Mahallesi'ndeki döküm sahasına giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Devrilen hafriyat kamyonu yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kamyon sürücüsü kaza sonrası araçta sıkıştı. Devrilen hafriyat kamyonundaki molozlar etrafa saçılırken kamyon sürücüsü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası Sazlıbosna- Hacımaşlı yolu çevreye saçılan moloz yığınlarının kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Olay yerinden ilk görüntüler! 3 otel ve 3 kiliseye eş zamanlı saldırı

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