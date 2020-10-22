İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2020 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8029
  • EURO
    9,2664
  • ALTIN
    481.66
  • BIST100
    1211.9
Güncel

Arnavutköy'de hırsızlık çetesi yakalandı

Arnavutköy'de 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı.

DHA22 Ekim 2020 Perşembe 10:26 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 10:47
ABONE OL

ARNAVUTKÖY'de çeşitli yerlerde hırsızlık yapan 5 kişilik şebeke polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Kovalamaca sırasında hırsızlar çok sayıda araca çarptı. 1 şüpheli yaralanırken, kaçmaya çalışan 4 şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan 5 kişi ile polis arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Sahte plakalı bir minibüsle bir inşaattan malzeme çalan hırsızlar ile polis arasında yaşanan kovalamaca sonucu, hırsızlar çok sayıda araca çarptı. Araçlarını sokak ortasında bırakarak ormanlık alana kaçan hırsızlar çok uzağa kaçmadan yakalandılar. Kovalamaca sonucu yaralanan 1 şüpheli ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.