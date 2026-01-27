Arnavutköy'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.30 sıralarında Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan 34 TP 2367 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otobüs, karşı yönden gelen 34 GJ 9113 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. İlerleyen saatlerde yaralılardan biri olan Özkan Dalkılıç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.