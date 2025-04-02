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Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Arnavutköy'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

IHA2 Nisan 2025 Çarşamba 22:48 - Güncelleme:
Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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Kaza, saat 19.30 sıralarında İstanbul Arnavutköy Çilingir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birol E. idaresindeki otomobil ile karşı şeritten gelen Fatih A.'nın kullandığı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada sürücüler ile Ege Han A. ve İlhan Özkan yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ağır yaralı İlhan Özkan hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Birol E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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