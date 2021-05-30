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Güncel

Arnavutköy'de kaçak hafriyat döktükleri ve zabıtaları darbettikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı

Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökerken kendilerine ceza yazmak isteyen zabıta ekiplerini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

AA30 Mayıs 2021 Pazar 15:04 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 15:04
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Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta Ömerli Mahallesi'nde zabıta ekiplerinin darbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Olay yerinde bulunan iki zabıta memuru, kaçak hafriyat dökerek çevreye zarar veren kişilere cezai işlem yapmak üzere söz konusu alana gittiklerini, bu kişilerin kendilerini darbettikten sonra kaçtıklarını anlattı.

Olay yeri çevresinde araştırma yapan polis, hafriyat döken iş makinesini çalılıkların arasında terk edilmiş halde buldu. İş makinesi belediyeye ait araçla taşınırken 6 şüpheli de olay yerine geldi.

Bu sırada görevli memurları tehdit ederek mukavemette bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

Hıfzıssıhha Kanunu'nca sokağa çıkma yasağını ihlalden idari para cezası uygulanan şüpheliler K.M., H.M., T.G., H.C.E., M.A.E. ve H.K., görevi yaptırmamak için direnme, görevli memura mukavemet ve çevreyi kirletme suçlarından adliyeye sevk edildi.

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