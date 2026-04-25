İSTANBUL 23°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2026 Cumartesi / 9 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Arnavutköy'de kaçak moloz rezaleti! Çuvallarla getirip şantiyeye bıraktılar
İstanbul Arnavutköy'de inşaat sahasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaçak moloz döküldü. Sabah şantiyeye geldiğinde çuvallarla dolu atıkları gören müteahhit Özgür Yıldırım, durumu yetkililere ihbar ederek çevre kirliliğine tepki gösterdi. Araç lastik izlerinden sabaha karşı yapıldığı anlaşılan dökümle ilgili zabıta ekipleri inceleme başlattı.

IHA25 Nisan 2026 Cumartesi 10:00 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde çalışmanın sona ermesinin ardından şantiyeden ayrılan ekipler, sabah saatlerinde geri döndüklerinde alanın çevresine çuvallara doldurulmuş molozların kaçak şekilde döküldüğünü gördü. Durumu fark eden müteahhit Özgür Yıldırım, yetkililere ihbarda bulunarak konuyla ilgili işlem yapılmasını istedi. Kaçak dökümün gece saatlerinde yapıldığı ve araç lastik izlerinden sabaha karşı bölgeye gelindiğinin anlaşıldığı öğrenildi.

"GÖRÜNCE OLDUKÇA ÜZÜLDÜM"

Yaşananlara tepki gösteren müteahhit Özgür Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde benzer bir kaçak döküm olayını haberlerde görmüştüm ve üzülmüştüm. Aynı durum bizim de başımıza geldi. Her sabah rutin olarak inşaatı kontrole geliyorum. Bu sabah geldiğimde bu manzarayla karşılaştım. Ustalarıma sordum, 'onlar da sabah geldiğimizde bu şekildeydi' dedi. Araç lastik izlerinden sabaha karşı gelip döküp gittikleri belli. Doğayı seven birisi olarak bu duruma sessiz kalamazdım. Yetkililere bildirdim, zabıta ekipleri çalışma yapıyor" dedi.

Kaçak döküm yapılan alanla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.