Arnavutköy'de kaçak moloz rezaleti! Çuvallarla getirip şantiyeye bıraktılar

Olay, Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde çalışmanın sona ermesinin ardından şantiyeden ayrılan ekipler, sabah saatlerinde geri döndüklerinde alanın çevresine çuvallara doldurulmuş molozların kaçak şekilde döküldüğünü gördü. Durumu fark eden müteahhit Özgür Yıldırım, yetkililere ihbarda bulunarak konuyla ilgili işlem yapılmasını istedi. Kaçak dökümün gece saatlerinde yapıldığı ve araç lastik izlerinden sabaha karşı bölgeye gelindiğinin anlaşıldığı öğrenildi.

"GÖRÜNCE OLDUKÇA ÜZÜLDÜM"

Yaşananlara tepki gösteren müteahhit Özgür Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde benzer bir kaçak döküm olayını haberlerde görmüştüm ve üzülmüştüm. Aynı durum bizim de başımıza geldi. Her sabah rutin olarak inşaatı kontrole geliyorum. Bu sabah geldiğimde bu manzarayla karşılaştım. Ustalarıma sordum, 'onlar da sabah geldiğimizde bu şekildeydi' dedi. Araç lastik izlerinden sabaha karşı gelip döküp gittikleri belli. Doğayı seven birisi olarak bu duruma sessiz kalamazdım. Yetkililere bildirdim, zabıta ekipleri çalışma yapıyor" dedi.

Kaçak döküm yapılan alanla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.