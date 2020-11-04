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Arnavutköy'de kaza: Yaralılar var

Arnavutköy'de trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

AA04 Kasım 2020 Çarşamba 13:10 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 13:10
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Karlıbayır Caddesi'nde seyir halindeki 35 BYS 04 plakalı kamyonet, önünde bulunan kamyona çarptı.

Kazada kamyonette bulunan Hamdi Bayram, Mehmet Direl ve Ahmet Demirci araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartılan 3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sultangazi'deki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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