İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1239
  • EURO
    48,6466
  • ALTIN
    5432.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Arnavutköy'de korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü, iki bina tahliye edildi
Güncel

Arnavutköy'de korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü, iki bina tahliye edildi

İstanbul Arnavutköy'de iki bina arasında bulunan istinat duvarı çöktü. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından, oluşabilecek risklere karşı binalarda tahliye kararı alındı.

İHA6 Kasım 2025 Perşembe 14:58 - Güncelleme:
Arnavutköy'de korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü, iki bina tahliye edildi
ABONE OL

Arnavutköy'de, iki bina arasında bulunan istinat duvarının çökmesi nedeniyle bir binada hasar oluştu.

Olay, saat 05.30 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki bina arasındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökmenin ardından duvar parçaları bina boşluğuna devrildi, iki binada yapısal hasar meydana geldi. Olayı fark eden bina sakinleri büyük panik yaşarken, bölgeye polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede duvarın üst kısmının bir bölümünün balkon olarak kullanıldığı, çökme sonucu alt katlarda çatlaklar oluştuğu belirlendi. Güvenlik gerekçesiyle binalarda tahliye işlemleri başlatıldı. Belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, çökmenin yaşandığı alan ve binalardaki hasar dronla havadan görüntülendi.

"SANKİ DEPREM OLUYORMUŞ GİBİYDİ"

O anları anlatan bina sakinlerinden Nurten Taşçı, "Biz gece saat 05.36'da yatıyorduk. Bir ses oldu, eşime ne olduğunu sordum. 'Gök gürledi' dedi ama o ses gök gürlemesi gibi değildi. Arkamızdaki binanın duvarı yıkılmış. Çok korktuk. Alt katta hasarlar var, polisler evi boşaltmamızı istedi. Bizi otele yerleştirecekler sanırım. Önemli eşyalarımızı aldık, evi boşaltıyoruz. Sanki deprem oluyormuş gibiydi, havaya zıpladık resmen. Neyse ki yaralanan olmadı" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.