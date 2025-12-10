Arnavutköy'de korkunç saldırı! 4 Yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattılar

Arnavutköy'de iki kişi, silah zoruyla girdikleri evde 4 yaşındaki çocuk ile annesini darp edip ağızlarını bantladı. Şüpheliler, 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizi alarak kayıplara karıştı. Olayda darp edilen çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Simya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre motosikletle gelen iki şüpheli, Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı daireye silah zoruyla girdi. Şüpheliler evde bulunan anne Rengin H. (44) ile 4 yaşındaki kızı Nura M.'yi darbedip ağızlarını bantladı. O sırada eve gelen 20 yaşındaki Murat M. de şüphelileri durdurmak isteyince darbedildi. Şüpheliler toplam değeri yaklaşık 200 bin lira olan ziynet eşyası ve dövizi alarak motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nura M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rengin H. ve oğlu Murat M. ise darp raporu almak için hastaneye götürülürken, ardından karakola giderek şikayetçi olacaklarını belirttiler.

"KARDEŞİMİ DARP ETTİLER; ALTIN, EURO VE TÜRK LİRASI ÇALDILAR"

Anne Rengin H.'nin oğlu Berzan M., "Ben çalışıyordum. Annem beni ağlayarak aradı koşarak eve geldim. Geldiğimde annemi bantlamışlar silahla tehdit etmişler. Kardeşim onlarla karşılaşmış kapıyı çalmış ve silahı kardeşimin göğsüne tutuyor. Benim küçük kardeşimi de darp edip dövmüşler. Odadan eşyalarımızı çalmışlar ve kaçmışlar. Buraya plakasız motosikletle gelmişler. 200 bin TL'lik ürün çalmışlar altın, euro ve Türk Lirası vardı" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri, motosikletli 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.