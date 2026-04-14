Arnavutköy'de korkutan patlama: 3 işçi yaralandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir metal fabrikasında meydana gelen sanayi tüpü patlaması büyük panik yarattı. Patlamanın ardından çıkan yangında 3 işçi yaralandı ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ARNAVUTKÖY'DEKİ FABRİKADA TÜP PATLADI, YANGIN ÇIKTI

Hadımköy Mahallesi Ayasofya Caddesi'ndeki metal fabrikasının imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle sanayi tipi tüp patladı. Patlama nedeniyle yangın çıkarken, iş yerindeki yabancı uyruklu 3 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralanan işçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

BİR İŞÇİNİN DURUMU AĞIR, FABRİKA FAALİYETİ DURDURULDU

Yaralı işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay nedeniyle iş yerindeki faaliyete ara verilirken, polis ekipleri de inceleme yaptı.