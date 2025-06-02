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Arnavutköy'de mezarlıkta erkek bebek bulunmuştu! Annesi gözaltına alındı

Arnavutköy'de mezarlıkta cesedi bulunan bir haftalık erkek bebeğin annesi ile bir şüpheli gözaltına alındı.

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 14:05 - Güncelleme:
Arnavutköy'de mezarlıkta erkek bebek bulunmuştu! Annesi gözaltına alındı
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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 30 Mayıs'ta Anadolu Mahallesi'ndeki mezarlıkta güvenlik görevlisi tarafından yaklaşık bir haftalık erkek bebeğe ait ceset bulunmasına ilişkin çalışma yapıldı.

Ekiplerin bilgisine başvurduğu güvenlik görevlisi M.D, sabah saatlerinde devriye yaptığı sırada iki mezar arasında üzeri kıyafetlerle kaplı, yüzüstü hareketsiz yatan bir bebek fark ettiğini, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiğini anlattı.

ANNESİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar sonucunda, ölü bebeğin annesinin A.Ç. (20) olduğu tespit edildi.

Şüpheli A.Ç, Beylikdüzü ilçesinde gözaltına alınırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen S.A. da Arnavutköy'de yakalandı. Haklarında "kasten öldürme" suçundan işlem başlatılan anne ve diğer şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Öte yandan A.Ç'nin kucağındaki bebekle hastaneden çıktığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Mahallesi'ndeki mezarlıkta güvenlik görevlisi tarafından bulunan bebeğin cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

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