Arnavutköy'de ''Necmeddin Bilal Erdoğan ile Gençlerle Söyleşi'' etkinliği büyük ilgi gördü

6 Ocak Çarşamba günü saat 14:00'da Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Necmeddin Bilal Erdoğan ile Gençlerle Söyleşi: Gelenekten Geleceğe" etkinliği, kapsamında Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Sn. Necmeddin Bilal Erdoğan gençlerle bir araya geldi. Arnavutköy Belediye Başkanı Sn. Mustafa Candaroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi, gençlerin kültürel miraslarını keşfetme ve modern dünyada bu değerleri nasıl yaşatabileceklerine dair önemli bilgiler sundu. Etkinlik, gençlerin geleneksel sporlar ve kültürel miras hakkında derinlemesine bilgi edinmelerine olanak tanıdı.

Söyleşi, geleneksel değerlerin korunması, sivil toplum çalışmaları ve gençlerin toplumsal duyarlılığının artırılması gibi önemli konuları ele alarak katılımcılara kültürel bilincin yanı sıra sosyal sorumluluk kazandırmayı amaçladı. Sn. Necmeddin Bilal Erdoğan, geleneksel mirası modern teknoloji ile harmanlama ve yerel kimliklerin küreselleşen dünyada nasıl korunacağına dair değerli perspektifler sundu. Etkinlik, yaklaşık 750 lise öğrencisinin yoğun katılımıyla büyük bir etkileşim içinde geçti.

Etkinlik öncesinde, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun (DEK) katkılarıyla kurulan geleneksel spor ve oyun alanlarını deneyimleyen öğrenciler, keyifli vakit geçirdi. Bu alanda yapılan aktiviteler, gençlerin hem fiziksel hem de kültürel değerlerini keşfetmelerine fırsat sundu.

Söyleşi sırasında Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan, gençlerin kültürel kimliklerini bulmaları, bu kimliği modern yaşamla nasıl sentezleyebilecekleri konusunda rehberlik etti. Teknolojinin, kültürel mirası yaşatmak ve yeni nesillere aktarmaktaki rolüne dikkat çeken Erdoğan, geleneksel sporların gençlere kazandırdığı değerlerin önemini vurguladı. Ayrıca, sivil toplum projelerinin toplumsal duyarlılığı artırmadaki gücüne ve gençlerin bu tür projelerde aktif rol alarak sosyal dayanışmayı güçlendirebileceğine dair fikirlerini paylaştı.

Etkinlik, gençlerin kültürel değerleri benimsemeleri ve bu değerleri gelecek nesillere aktarabilecekleri yeni projeler geliştirmeleri için önemli ipuçları verdi. Sayın Erdoğan, gençlere yönelik kitap, film ve müzik önerileriyle de zihinsel ve ruhsal zenginlik kazanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Söyleşi, her açıdan büyük bir başarıya imza atarak, kültürel zenginliklerin aktarılması ve yeni nesillere ilham verilmesi adına önemli bir adım daha attı.