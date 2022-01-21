İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Güncel

Arnavutköy'de ölümlü kaza!

Arnavutköy Sultangazi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçip başka bir otomobille çarpıştı. Feci kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.

DHA21 Ocak 2022 Cuma 10:35 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 10:35
ABONE OL

Kaza saat 08.20 sıralarında Arnavutköy-Sultangazi Çevreyolu Arnavutköy Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. İddiaya göre 34 AAR 618 plakalı otomobil sürücüsü Mesher M., Hadımköy istikametinde seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybedip refüjü aşarak karşı şeride geçince, Sultangazi istikametinde seyir halinde olan 34 YFE 04 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 34 YFE 04 plakalı otomobil hurdaya dönerken sürücüsü Erdem Aslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Erdem Aslan ile aynı otomobil içinde bulunan Ü.E., M.D. ile kazaya karışan diğer otomobil sürücüsü Mesher M. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan otomobiller çekiciye yüklenirken bölgede de trafik yoğunluğu oluştu. Otomobillerin bulundukları yerden alınmasıyla yol açıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.