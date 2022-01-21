Arnavutköy'de ölümlü kaza!

DHA 21 Ocak 2022 Cuma 10:35 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 10:35

Kaza saat 08.20 sıralarında Arnavutköy-Sultangazi Çevreyolu Arnavutköy Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. İddiaya göre 34 AAR 618 plakalı otomobil sürücüsü Mesher M., Hadımköy istikametinde seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybedip refüjü aşarak karşı şeride geçince, Sultangazi istikametinde seyir halinde olan 34 YFE 04 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 34 YFE 04 plakalı otomobil hurdaya dönerken sürücüsü Erdem Aslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Erdem Aslan ile aynı otomobil içinde bulunan Ü.E., M.D. ile kazaya karışan diğer otomobil sürücüsü Mesher M. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan otomobiller çekiciye yüklenirken bölgede de trafik yoğunluğu oluştu. Otomobillerin bulundukları yerden alınmasıyla yol açıldı.