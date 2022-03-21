Arnavutköy'de ortalık karıştı

<p> Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde dün öğle saatlerinde 10 kişilik grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/03/21/ec781b2d64a4aed9c2b8b9ed086c43a2.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/03/21/f28d1352c4f174a38fff050c4dc55a0c.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/03/21/64ad743087204c57c0ba727e000a0442.jpg'/>