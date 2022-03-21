Arnavutköy'de ortalık karıştı

DHA 21 Mart 2022 Pazartesi 12:14 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 12:14

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde dün öğle saatlerinde 10 kişilik grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.