İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2022 Pazartesi / 18 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8495
  • EURO
    16,4324
  • ALTIN
    918.009
  • BIST100
    2170.64
Güncel

Arnavutköy'de ortalık karıştı

Arnavutköy'de tekmeli, yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA21 Mart 2022 Pazartesi 12:14 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 12:14
ABONE OL

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde dün öğle saatlerinde 10 kişilik grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.