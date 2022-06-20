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Arnavutköy'de patlama

Arnavutköy'de ilaç fabrikasının önünde duran parfümeri ürünleri ve çakmak gazı şişelerinin patlaması nedeniyle 10 araçta hasar meydana geldi.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 17:10 - Güncelleme:
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İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de ilaç fabrikasının önünde duran parfümeri ürünleri ve çakmak gazı şişelerinin patlaması nedeniyle 10 araçta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy Mahallesi Hamit Kaplan Sokak'taki bir ilaç fabrikasının önündeki parfümeri ürünleri ve çakmak gazı şişeleri, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aralarında tır ve hafif ticari aracın da bulunduğu 10 araçta hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle bazı araçlar tamamen yandı, tırın ön cephesi de zarar gördü.

Bazı şişelerin patlayarak sıçramasıyla çevredeki otluk alanda da alevler yükseldi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

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