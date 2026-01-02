İSTANBUL 8°C / 5°C
2 Ocak 2026 Cuma
Güncel

Arnavutköy'de patlama paniği: Elektrik kabloları araçlara zarar verdi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sokak içerisinde bulunan elektrik kablolarının patlamasıyla panik yaşandı. Patlayan tellerin kopması nedeniyle park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

IHA2 Ocak 2026 Cuma 09:12 - Güncelleme:
Arnavutköy'de patlama paniği: Elektrik kabloları araçlara zarar verdi
Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde sokak üzerinde bulunan elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Tellerde kısa süre sonra patlamalar meydana geldi. Yanan kabloların koparak park halindeki araçların üzerine düşmesiyle vatandaşlar panik yaşadı.

Patlama ve alevleri gören mahalle sakinleri, araçlarının zarar görmemesi için otomobillerini bulundukları yerden çekmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası bir yangına karşı tedbir alırken, elektrik firmasına ait ekipler ise, enerji akışını keserek kablolarla ilgili çalışma başlattı.

Yaşanan panik anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Olayda iki araçta hasar oluşurken, bölgede elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

