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Arnavutköy'de taksi şoförüne yolculardan gasp

Arnavutköy'de taksi şoförünün parasını gasp eden 3 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 13:30 - Güncelleme:
Arnavutköy'de taksi şoförüne yolculardan gasp
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Gece saatlerinde, 34 TAR 40 plakalı ticari taksinin sürücüsü Şenol Gündoğdu, aracındaki 3 yolcunun talebi üzerine Fatih Caddesi Tayakadın yolu üzerindeki ormanlık alana doğru hareket etti.

Bir süre ilerledikten sonra yolcular, zorla para istedikleri sürücü Gündoğdu'yu darbetti. Sürücünün yaklaşık 5 bin lirasını gasbeden şüpheliler, taksiye de el koymaya çalıştı.

Bu sırada koşarak ormanlık alana kaçan Gündoğdu, durumu güvenlik güçlerine ve acil durum (SOS) araması yaparak meslektaşlarına haber verdi.

Şüpheliler de taksiyi bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taksi şoförleri de meslektaşına destek için bölgeye geldi.

Yaralanan Gündoğdu'ya, sağlık ekipleri müdahale etti.

Gündoğdu, ifadesinin alınması için karakola götürülürken, polis de saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

- "BU TÜR OLAYLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Olay yerine gelen taksi şoförlerinden Volkan Bütüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SOS kanalından geçen anonsun sistemlerine düştüğünü, konumu takip ederek olay yerine geldiklerini söyledi.

Yaşananları anlatan Bütüner, "3 gaspçı, meslektaşımızı bu ormanlık alana çekmiş. Şenol abi Allah'tan kendini dışarı atmayı başardı. Kaçarken bacağına taş atmışlar. Yakalasalar belki de öldüreceklerdi. Biz olay yerine 3-4 araçla geldik. Muhtemelen biz gelince şüpheliler kaçtı. Bu tür olayların bir an önce önüne geçilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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