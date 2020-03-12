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Arnavutköy'de trafik kazası: 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

Arnavutköy ilçesinde İstanbul Havalimanı'na yabancı uyruklu çifti taşıyan aracın kaza yapması sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

AA12 Mart 2020 Perşembe 14:27 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 14:27
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Bir turizm şirketine ait, sürücü A. E. idaresindeki 34 BH 9427 plakalı servis midibüsü, İstanbul Havalimanı'na giderken Işıklar Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza nedeniyle sürücü ile yolcular Eritre vatandaşı Gotiom Tesagai Nesgusse ve eşi Shava Weldeys araçta sıkıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları, sıkıştıkları aracın içinden çıkardı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Shava Weldeys'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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