Arnavutköy'de yangın: Tamirhaneden alevler yükseldi

Yangın, saat 11.00 sıralarında Arnavutköy'ün Boğazköy İstiklal Mahallesi Rauf Sokakta bulunan tır tamirhanesinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine Arnavutköy, Sultangazi ve Başakşehir'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri çevredeki diğer araçlara ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının ilk çıktığı anlarda alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasıyla, itfaiye ekiplerinin çalışması ise dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde alevlerin kısa sürede tüm tamirhaneyi sardığı, yoğun dumanın gökyüzüne yükseldiği ve ekiplerin yangına müdahalesi yer aldı.

Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler inceleme başlattı.