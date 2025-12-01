İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2025 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4866
  • EURO
    49,4104
  • ALTIN
    5803.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Arnavutköy'de yangın: Tamirhaneden alevler yükseldi
Güncel

Arnavutköy'de yangın: Tamirhaneden alevler yükseldi

Arnavutköy'de bulunan bir tır tamirhanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Olayda yaralanma veya can kaybı olmazken tamirhanede ağır hasar oluştu.

İHA1 Aralık 2025 Pazartesi 11:32 - Güncelleme:
Arnavutköy'de yangın: Tamirhaneden alevler yükseldi
ABONE OL

Yangın, saat 11.00 sıralarında Arnavutköy'ün Boğazköy İstiklal Mahallesi Rauf Sokakta bulunan tır tamirhanesinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine Arnavutköy, Sultangazi ve Başakşehir'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri çevredeki diğer araçlara ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının ilk çıktığı anlarda alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasıyla, itfaiye ekiplerinin çalışması ise dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde alevlerin kısa sürede tüm tamirhaneyi sardığı, yoğun dumanın gökyüzüne yükseldiği ve ekiplerin yangına müdahalesi yer aldı.

Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler inceleme başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.