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Arnavutköy'de zehir tacirlerine geçit verilmedi

Arnavutköy'de uyuşturucu ticaretine suçüstü yapan polis ekipleri, zehir tacirlerine geçit vermedi. Yakalanan şüphelinin ev adresinde yapılan aramalarda 2 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi.

IHA10 Nisan 2025 Perşembe 09:15 - Güncelleme:
Arnavutköy'de zehir tacirlerine geçit verilmedi
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İstanbul Arnavutköy'de yunus polisleri cadde üzerinde durumundan şüphelenerek 2 kişiyi durdurdu. Şahısların uyuşturtucu satıcısı ve alıcısı olduğu öğrenilirken, 2 kilo 670 gram uyuşturtucu ele geçirildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Boğazköy Mahallesi Türksoy Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde yürüyen Ö.F.Ö (25) ile E.T. (29)'nin durumundan şüphelenen yunus polisleri şahısları durdurarak kontrol etti. Yapılan üst aramasında E.T.'nin üzerinden 3 adet toplamda 20 gram olacak şekilde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri şahıslar üzerindeki çalışmasına genişleterek devam edince şahıslardan E.T.'nin torbacı diye adlandırılan uyuşturucu madde satıcısı olduğu ve Ö.F.Ö isimli şahısla satış için buluştuğu ortaya çıktı.

EV ARAMASINDAN 2 KİLO 670 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİ

Polis ekipleri devam eden çalışmalar kapsamında E.T. isimli şahsın evinde yaptığı aramalarda toplamda 22 parça satışa hazır ağırlığı 2 kilo 670 gram olan uyuşturucu madde ele geçirdi. Öte yandan ev içerisinde 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah, 57 adet kartuş ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen yaklaşık 15 bin TL nakit para bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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