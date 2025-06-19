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Arnavutköy'deki yangın söndürüldü

Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA19 Haziran 2025 Perşembe 17:18 - Güncelleme:
Arnavutköy'deki yangın söndürüldü
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Hadımköy Mahallesi Nakkaş Yolu Caddesi'nde bir firmaya ait yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda bulunan lojistik deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, gökyüzünü duman kapladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin içinde tekstil malzemelerinin bulunduğu alana da sıçradığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Depodaki yangın ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangında depo kullanılamaz hale geldi.

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