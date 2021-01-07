AA 07 Ocak 2021 Perşembe 08:09 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 08:09

Rama, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Rama, "Dost Türkiye'yi ilk kez ziyaret etmiyorum. Daha önce de gelmiştim fakat bu seferki misafirperverlikte Arnavutluk'tan gelen heyetle birlikte şunu tespit ettik, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için güçlü bir iradenin göstergesini gördük." dedi.

Rama, Arnavutluk'ta meydana gelen depremlerde, desteğini esirgemeyen ve daima ülkesinin yanında olan Türk halkına da teşekkür etti.

Arnavutluk'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin yeniden inşa sürecine dahil olduğunu ve ülkesiyle dayanışma sergilediğini belirten Rama, "Dost Türkiye ve Erdoğan'ın şahsı tarafından sergilenen bu dayanışma her zaman olmuştur." dedi.

Rama, Kovid-19 salgını sürecinde birçok ülkenin sınırlarını kapatıp içine kapandığını anımsatarak, bu zorlu salgın sürecinde dahi Türkiye'nin Arnavutluk'a verdiği desteği sürdürdüğünü dile getirdi.

Başbakan Rama, "Türkiye'den gelen sağlık yardımları bizim için çok anlamlı. Bugün bile görüştüğümüz konulardan biri, iki ülke arasındaki yakın iş birliğidir. Özellikle, salgınla mücadelede Türkiye'nin Arnavutluk'a yardımı ve yanında olması çok önemli." diye konuştu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Arnavutluk'ta inşa edilecek deprem konutları projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Rama, bu projenin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un desteğiyle gerçekleştiğinin altını çizdi.

Rama, ziyaret kapsamında, ülkesi ve Türkiye arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulmasına yönelik ortak bildiriye imza atılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu bildirinin, daha önce ilan edilen stratejik ortaklığı daha kurumsal seviyeye yükselteceğini kaydetti.

Arnavutluk Başbakanı Rama, "Eminim ki biz bugün çok önemli bir adım attık ve bu girişimlerimiz gerçekleştiği zaman bunun olumlu meyvelerini Arnavutlar ve Türkler hep birlikte doğrudan göreceklerdir." dedi.