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Arnavutluk'ta Thodex davası görüldü: İade süreci ile ilgili duruşma 21 Ekim'e ertelendi

Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 21 Ekim'e ertelendi.

AA6 Ekim 2022 Perşembe 17:51 - Güncelleme:
Arnavutluk'ta Thodex davası görüldü: İade süreci ile ilgili duruşma 21 Ekim'e ertelendi
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Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesinde görülen duruşmayı hakim Elis Dine yönetti.

Mahkeme kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duruşmanın diğer oturumunun 21 Ekim'de gerçekleşeceğini, savunma tarafının dosyaları incelemek için süre talep ettiğini söyledi.

Mahkeme ayrıca Özer'in tutukluluğunun, iade işlemlerinin sonuna kadar uzatılmasına karar verdi.

Elbasan Başsavcılığı, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti.

Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 19 Eylül'de Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Özer'in iadesi konusu ele alınmıştı.

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