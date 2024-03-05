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Arnavutluk'ta Yunus Emre Enstitüsü tarafından 'Türkiye-Arnavutluk İlişkileri' konulu çalıştay düzenlendi

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinde, 'İşkodra Kahramanı Hasan Rıza Paşa ve Geçmişten Günümüze Türkiye-Arnavutluk İlişkileri' konulu çalıştay düzenlendi.

AA5 Mart 2024 Salı 00:11 - Güncelleme:
Arnavutluk'ta Yunus Emre Enstitüsü tarafından 'Türkiye-Arnavutluk İlişkileri' konulu çalıştay düzenlendi
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Etkinlik, İşkodra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından İşkodra "Luigj Gurakuqi" Üniversite, Kastamonu Üniversitesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı işbirliğinde düzenlendi.

İşkodra'daki "Luigj Gurakuqi" Üniversite kampüsünde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayda konuşan Tiran YEE Koordinatörü Ömer Osman Demirbaş, etkinliğin iki ülke arasındaki dostluğun güçlendirilmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Açılışta, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Büyükelçi Derya Örs da birer konuşma yaptı.

Çalıştay öncesinde "Luigj Gurakuqi" Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Ardından çalıştay, katılımcıların sunumlarıyla devam etti.

Öte yandan, etkinlik kapsamında "İşkodra Kahramanı Hasan Rıza Paşa ve Geçmişten Günümüze Türkiye-Arnavutluk İlişkileri" konulu resim sergisi açıldı.

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