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Arnavutluk'tan Türkiye vurgusu: İşbirliği derinleşerek devam ediyor

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu ile görüşen Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali, ülkesi ile Türkiye arasındaki işbirliğinin derinleşerek devam ettiğini söyledi.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 17:58 - Güncelleme:
Arnavutluk'tan Türkiye vurgusu: İşbirliği derinleşerek devam ediyor
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TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Tipioğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali ile görüşmesinde, ziyaretin Türkiye-Arnavutluk arasındaki ilişkilere ivme kazandıracağını söyledi.

Arnavutluk halkını dost ve kardeş olarak gördüklerini kaydeden Tipioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk'a yaptığı ziyaretlerle Türkiye'nin iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirme kararlılığının teyit edildiğini belirtti.

Yeni yasama döneminde, iki ülkenin ihtisas komisyonları arasındaki işbirliğini geliştirmeyi arzu ettiklerini dile getiren Tipioğlu, "Son yıllarda artarak devam eden üst düzey ziyaretler ve somut işbirliği adımlarının ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkı sağladığını görüyoruz. Bu ivmenin yeni dönemde de artarak sürmesini arzu ediyoruz. Çağdaş güvenlik anlayışı çerçevesinde, muhatap olunan tehditler sadece ulus devletleri etkilememektedir. Terör örgütlerinin tehditleri farklı alanları kapsamaktadır. Bu durum terörle mücadelede bölgesel işbirliğinin özel önem kazanmasının önemli sebeplerinden biridir." dedi.

FETÖ VURGUSU

Arnavutluk adli makamları tarafından aranan Dritan Recepi'nin işbirliğin göstergesi olarak Arnavutluk'a iade edildiğini anımsatan Tipioğlu, şunları kaydetti:

"Aynı hassasiyeti, stratejik ortaklık, müttefiklik ve kardeşlik bağlarımız çerçevesinde FETÖ'nün ülkenizdeki faaliyetlerinin durdurulması konusunda da bekliyoruz. Arnavutluk'ta FETÖ'nün kalıntılarının kaldırılması konusunda Arnavut dostlarımızın desteğine güveniyoruz. Onlar bulundukları her yere zarar verme potansiyeline sahiptirler. FETÖ ile iltisaklı kişilerin ülkemize iade edilmesi, mal varlıklarının dondurulması ve kurumların faaliyetlerine son verilmesi konusunda açık desteğinizi bekliyoruz."

Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali ise Arnavutluk ile Türkiye arasındaki işbirliğinin derinleşerek devam ettiğini söyledi.

Spiropali, iki ülke arasında tam bir uyum olduğunu vurgulayarak, ihtisas komisyonları arasındaki işbirliğinin artmasını istedi.

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