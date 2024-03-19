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Arsalarına el koyan İmamoğlu'na afişle tepki gösterdi: Esnafı ezip geçiyor

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından arsalarına el konulduğunu ileri sürerek, dükkanının tamamına afişler asıp tepki gösterdi. En dikkat çeken afişi ‘Tam yol ileri, Ekrem İmamoğlu esnafı ezip geçiyor imdat' olan Balcı, “Cumhurbaşkanı Erdoğan sevdalısı olduğumuz için bu zulümleri yaşıyoruz. İmdat diyorum, imdat” dedi.

IHA19 Mart 2024 Salı 12:13 - Güncelleme:
Arsalarına el koyan İmamoğlu'na afişle tepki gösterdi: Esnafı ezip geçiyor
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Yüzlerce çeşit mumyalanmış balık ile Türkiye Deniz Canlıları Müzesi olarak vatandaşlara ücretsiz hizmet veren Balıkçı Kenan adıyla bilinen Kenan Balcı, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından tapulu arsalarına el konulup belediyeye verildiğini ileri sürdü. Daha önce müze alanı kaldırılıp Yaşam Vadisi'ne katılan Balıkçı Kenan Balcı, şimdi ise dükkanının 700 metrekarelik tapulu otopark alanının ederinin çok altında bir fiyat ile belediye tarafından alınmaya çalışıldığını söyledi. İBB Başkanı İmamoğlu'na destek vermediği için kendisinin zarara uğratıldığını ileri süren Balcı, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

"BÖYLE BİR ZULÜM GÖRÜLMEMİŞTİR"

Konuyla ilgili konuşan Balıkçı Kenan Balcı, İmamoğlu'nun kendisine zulüm yaptığını söyleyerek, " Bir balıkçıya bir esnafa bu kadar zulüm olur mu? Kavaklı'daki dükkanımızın önünü gasp etti, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni yıktı yok etti. Müzenin bulunduğu alana çöktü. Arazimize getirdi barakaları koydu, bizi Balıkçı Kenan'ı ezdikçe eziyor. Balık sattığımız yerin ruhsatı iptal olur mu ? El arabasına kulübeye ruhsat veren İmamoğlu, Balıkçı Kenan tesislerinin ruhsatını iptal ediyor. Balıkçı Kenan tesislerinde mevsimimde 20-25 adam çalışıyor. Böyle bir zulüm görülmemiştir. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni kurmuşuz 50 senedir müzemizde halkımıza ücretsiz hizmet ediyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN SEVDALISI OLDUĞUMUZ İÇİN BU ZULÜMLERİ YAŞIYORUZ"

Dükkanın önündeki Anadolu Caddesi'nin kendi tapulu malı olduğunu söyleyen Balcı, "10 sene önce bu caddeyi halkımızın kullanıma vermişiz. Şu anda da işletmemize ait otoparkı, metrekaresi 150 bin lira olan otoparkı bin 500 liraya gasp ediyor. Müdürlere bilirkişilere baskı yapıyor. Bunu neden yapıyor ben kimseye zarar vermedim karıncayı incitmemişim. Bu zulümleri yapmasının sebebi istediklerini yapmamış olmamız. İstediklerini vermemiş olmamız. Görüyorsunuz kuleler boyunda paralar biz buna alet olup vermedik diye. Balıkçı Kenan bir esnaf, fabrikatör değil. Bastırdıkça bastırıyor. Kolumuzu kanadımızı kırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı olduğumuz için bu zulümleri yaşıyoruz. İmdat diyorum, imdat. Şu tesiste çalışan insanları görün böyle bir ortam görülmemiştir. Taleplerini yerine getirmediğimiz için vurdukça vuruyor" diye konuştu.

Sosyal medyada 'devletin arazisine iş yapıyor' iddialarına da cevap veren Balcı, "Türkiye Cumhuriyeti tapusudur. Bizim kendi tapularımız burada. 2 tapumuza el koymuştur. Kulübenin olduğu bir yere ruhsat veren Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü merkezinde Anadolu Caddesi'nde bulunan yerimizi sindire sindire yavaş yavaş yok etmeye çalışıyor. Nedeni ise AK Parti gönüllüsü olduğumuz için bizden talep ettiklerini vermediğimiz için. Halkımıza imdat diyorum, Türkiye'ye imdat diyorum. Türkiye Cumhuriyeti tapusuna yok diyorlar devlet arazisine çöktü diyorlar" şeklinde konuştu.

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