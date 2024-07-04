Arşiv unutmaz! 87 yıl önce de uyutmuşlardı

Başıboş sokak köpeklerine yönelik düzenlemeleri içeren sokak hayvanları kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Muhalefet ve bazı hayvan severler, vatandaşların can güvenliğini sağlamayı hedefleyen tasarıya karşı çıktı. Oysaki CHP'nin tek parti döneminde kedi ve köpekler uyutulmuştu. O dönem yaşananlara ait en büyük kanıt ise AKŞAM'ın arşivleri arasından çıktı.

İLANLA HAYVAN AVI

23 Temmuz 1937 tarihli sayıda "Serseri kedilerin imhasına başlandı" başlıklı haberde belediyenin sokak hayvanlarının toplatılması için ilan verdiği; vatandaşa getirdikleri kedi başına 5 kuruş ödeme yapıldığı bilgisinin yer aldığı görüldü. Haberde belediyenin toplanan hayvanları itlaf ettiği bilgisi de dikkat çekti.

EVCİL OLANLARI BİLE TOPLADILAR



87 yıl önceki haberde bir başka detay ise vatandaşların evcil hayvanlarının da belediye tarafından alınıp itlaf edilmesi oldu. Haberde sokak hayvanlarının o dönemki adıyla Himayet Hayvanat Cemiyeti'nde toplandığı; belediyenin evcil hayvan sahiplerinin iade başvurusunu 'hayvanlar arasında bulaşıcı hastalık' bulunduğu gerekçesiyle reddettiği bilgisinin yer aldığı görüldü.