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Arşiv unutmaz! İşte Kılıçdaroğlu'nun terör güzellemeleri

HDP ile işbirliğinden umduğunu bulamayan Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki seçimde yaşadığı hezimet sonrası bu kez sert bir manevra ile dümeni milliyetçi kesime kırdı. Kılıçdaroğlu, ikinci turda milliyetçi seçmeni etkilemek için söylem değiştirse de daha önceki açıklamaları hafızalardaki tazeliğini koruyor.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 07:47 - Güncelleme:
Arşiv unutmaz! İşte Kılıçdaroğlu'nun terör güzellemeleri
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7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimleri öncesi siyasi manevra yapıp söylem değiştirse de gazete sayfaları gerçeği gözler önüne seriyor. Kılıçdaroğlu katıldığı bir çok program ve etkinliklerde 85 milyonun hafızasına kazınan skandal sözler sarf etmişti.

SKANDAL İFADELER

Türkiye'nin sınırlarından kovmak için birçok kez askeri operasyon yaptığı YPG ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu 20 Ekim 2014 tarihinde, "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." İfadelerini kullanmıştı. Tarihler 4 Mart 2019'u gösterdiğinde ise "YPG bize mi saldıracak" sözleriyle büyük bir skandala imza atmıştı. 26 Ekim 2015 tarihinde, katıldığı bir canlı yayında, "Anayasayı değiştirelim" demesinin akabinde program yorumcularında birinin '2. ve 3. Maddeleri mesela' sözünü karşılık 'Tabi, söyledik bütün bunları tamamını' ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'IN SERBEST BIRAKILMASI VURGUSU

2020 yılında katıldığı bir canlı yayın programında ise HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için, "Selahattin Demirtaş bütün bu iddianameleri şeref madalyası olarak takacaktır." şeklinde konuştu.

26 Ağustos 2021 tarihinde ise ""O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim." açıklamasında bulundu.

HER AÇIKLAMASI HAFIZLARDAKİ TAZELİĞİNİ KORUYOR

Türkiye'nin gündemini bir dönem oldukça meşgul eden Hendek eylemlerini gerçekleştiren terör sempatizanlarıyla ilgili olarak "Barikatları kuran arkadaşlar" hitabını kullandı.

CHP, Irak ve Suriye Suriye tezkerelerine HDP ile birlikte "Hayır" oyu verdi. 27 Mayıs 2022 tarihinde katıldığı bir çalıştaysa ise "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.

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