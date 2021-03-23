'Arsız hırsız' pes dedirtti: Bu pişkinlik bu sıra dışı hareket ne?

DHA 23 Mart 2021 Salı 10:27 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 10:27

Olay geçen hafta İnönü Mahallesi Atalay Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Tahir Yılmaz'a ait lüks otomobil sabah saatlerinde hırsızlar tarafından soyuldu. Otomobil ile lüks otomobilin yanına yanaşan 3 kişi, önce etrafı gözetledi. Şüphelilerden biri otomobilin sürücü koltuğunda beklerken, diğer iki şüpheli cadde üzerinde kimsenin olmadığı anda lüks otomobile girdi. İki şüpheli, lüks otomobilden söktükleri hayalet gösterge panelini olay yerine geldikleri otomobile taşıdı ardından olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülere şüphelilerden birinin otomobilde beklemesi, diğer iki kişinin lüks otomobilden malzemeleri çalması ve hırsızlık yapan şüphelilerden birinin güvenlik kamerasına bakarak zafer işareti yapması yansıdı.

"BUNLAR BU CESARETİ NEREDEN ALIYORLAR"

Otomobil sahibi Tahir Yılmaz yaptığı açıklamada "Sabah saatlerinde polis ekipleri kapımı çaldı. Arabanın benim olup olmadığını sordular. 'Evet benim aracım' dedim. Aşağı indiğimde aracım park halindeyken, sağ camını patlatmışlar, önünü komple almışlar. Mağdurum. Arabamı cebimden yaptım, yaklaşık 50 bin lira masrafım oldu. Komşuların kamerasına baktığımda çok rahat bir şekilde sanki yasal bir işmiş gibi kırıp paramparça ediyor, üstüne zafer işareti yapıyorlar. Bunlar bu cesareti nereden alıyorlar. Bu pişkinlik bu sıra dışı hareket ne? Bunlar gayet rahat. Kafama takılmış ben açıkçası peşini bırakmak istemiyorum. Korkudan aracımı artık bir sitenin otoparkına bırakıyorum, oradan da taksiye binip geliyorum" dedi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.