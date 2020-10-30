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  • 'Arsız hırsız'ın rahat tavırları saniye saniye kaydedildi
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'Arsız hırsız'ın rahat tavırları saniye saniye kaydedildi

Diyarbakır'da bir eve giren hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. Ev sahibinin uyuduğunu görmesine rağmen rahat tavırlarla soyguna devam eden hırsız, 10 bin liralık cep telefonlarını çalarak kayıplara karıştı. Tüm bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA30 Ekim 2020 Cuma 12:33 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 17:47
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Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Fırat Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceki gün sabah saat 06.20 sularında bir restoranın çatısına tırmanan hırsız 1. kattaki evin penceresinden içeri girdi. Hırsız, girdiği evde uyuyan ev sahiplerini görmesine rağmen rahat tavırlarla 10 bin lira değerindeki cep telefonlarını aldı. Evin tüm odalarını gezen hırsız, rüzgar sesinden korkmasının ardından girdiği pencereden kaçarak uzaklaştı. Tüm bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Ev sahibi öğle saatlerinde soyulduklarını fark ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri delil toplamak için çalışma yaptı. Güvenlik güçleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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