Görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan CHP'li eski Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le ilgili rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan il emniyet müdürü İlker Arslan ile rüşvete aracılıkla suçlanan işadamı Fazlı Ateş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Mali Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, inceledikleri MASAK raporunda karşılarına çıkan İlker Arslan ile bağlantılı 3 milyon liralık para transferini mercek altına aldı.

Sabah'ın haberine göre; Soruşturmayı derinleştiren Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, işadamı B.Ç. ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.'nin ifadelerine başvurdu. B.Ç. şüpheli, E.T. ise tanık sıfatıyla verdiği ifadelerde dikkat çeken iddialar yer aldı. Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ASAT kurumundan ihale alan ve hak edişinin ödenmeyerek haksızlığa uğradığını iddia eden E.T. ifadesinde, Arslan'ın arkadaşı Fazlı Ateş aracılığıyla rüşvet alma/görevi kötüye kullanma suçları kapsamında kalabilecek maddi menfaat temin ettiğini anlattı.

E.T. ifadesinde Fazlı Ateş'in kendisini emniyet müdürünün çok yakın bir ismi olarak tanıttığını aktararak, emniyet müdürünün Muhittin Böcek ve oğlu ile de çok yakın olduğunu ifade ettiğini dile getirdi. Sorun yaşadığı bir ihaleyle ilgili Ateş'e 2 milyon verdiğini ancak işinin olmaması nedeniyle bu parayı geçtiğimiz şubat ayında geri aldığını aktardı. Emniyet birimleri Fazlı Ateş'in banka hesaplarına incelemeye aldı. Fazlı Ateş'in bu 2 milyonu, emniyet müdürünü evinin tamirat işlemlerini gerekçe göstererek başka bir işadamından aldığı 2 milyonla ödediğini saptadı.

PEŞİNAT BEDELİ ATEŞ'TEN

Ateş'in hesabında yapılan detaylı incelemede Emniyet Müdürü'nün kızı adına Antalya ili Döşemealtı'nda yapılmakta olan bir inşaattaki daire için 1 milyon 500 bin lira para transferi yapıldığını tespit etti. Ateş'in şirket hesabına 11 Haziran 2025 tarihinde gönderdiği paranın açıklama kısmında, "Sun City/2 Antalya Dilruba Hediye Arslan adına peşinat bedeli" ibaresinin yazılı olduğu belirlendi.

Ateş'in, Emniyet Müdürü Arslan'ın Antalya'ya atanmadan önce yurtdışında görev yaptığı dönemde aldığı yurt dışı plakalı aracın ithalatı ile ilgili aracı bir firmaya trafik tescil işlemlerinin takibi maksadıyla geçtiğimiz 7 Şubat günü yaklaşık 27 bin euro yani (997 bin lira) gönderdiği de tespit edildi. Bu işlemin açıklama kısmında da "İlker Arslan'a ait gümrükleme hizmet bedeli" yazıldığı görüldü.

Savcılığın Fazlı Ateş'i mercek altına almasıyla beraber İl Emniyet Müdürü Arslan'ın savcılığa baskı uygulamaya çalıştığı da ortaya çıktı. Hakkında dinleme kararı çıkarılan Ateş'in o esnada İl Emniyet Müdürü ile arasında görüşmelerin devam ettiği de tespit edildi.

Mahkemece tutuklanan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın eşi Melek Arslan da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Arslan'ın tutuklanan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in kullandığı otomobile de usulsüz koruma kararı verdirdiği iddia edildi.