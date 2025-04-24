İstanbul'da 23 Nisan 2025'te yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Bölgesi artçı sarsıntılarla sarsılmaya devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre şu ana kadar 190'a yakın artçı deprem kaydedildi. Uzmanlar, artçıların süresinin haftalar hatta aylar sürebileceğini belirtirken, "Büyük bir depremin habercisi mi?" sorusuna da açıklık getirdi. Peki, artçı depremler ne zaman biter? Artçı depremlerden sonra büyük deprem olur mu?

İstanbul ve çevresinde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölge art arda gelen artçı sarsıntılarla sarsılıyor. AFAD, yaptığı son açıklamada 184'ten fazla artçı depremin kaydedildiğini duyurdu. Vatandaşların aklındaki en önemli soru ise şu: Artçılar ne kadar sürecek ve bu sarsıntılar daha büyük bir depremin habercisi olabilir mi? Uzman görüşleri ve AFAD verileriyle artçı depremlere dair tüm merak edilenler haberimizde...

ARTÇI DEPREMLER NE ZAMAN BİTER?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yüzeyin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 13 saniye sürdüğü kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sayısı 190'ı bulan artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.

Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 190'a yakın artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7 olarak açıklandı.

Uzmanlara göre artçı depremlerin süresi net olarak öngörülemez. Depremin büyüklüğü, fay hattının yapısı ve yer kabuğundaki enerji birikimi bu süreci etkileyen başlıca faktörlerdir.

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Ersoy:

"Artçılar birkaç gün içinde bitebileceği gibi aylarca hatta bir yıl süresince de devam edebilir. Bu sürecin uzunluğu, ana depremin etkisine ve enerji boşalımına bağlıdır."

AFAD'ın açıklamasına göre İstanbul depreminin artçı sarsıntıları önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecek.

ARTÇI DEPREMLERDEN SONRA BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

İstanbul ve Marmara'da yaşanan artçı sarsıntılar, büyük bir depremin ardından olağan kabul edilen bir süreçtir. Artçı depremlerin şiddetini tahmin etmek zor olsa da, genellikle daha küçük ve kısa süreli olmalarına rağmen, sürekli olarak hissedilmeye devam edebilirler.

Artçı depremlerin şiddeti, ana depremin büyüklüğüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ana depremin büyüklüğü ne kadar büyükse, artçı depremler de o kadar güçlü olabilir. Ancak artçı depremler genellikle daha düşük şiddetli olur.

Artçı depremler genellikle 4.0 ile 6.0 arasında şiddetlere sahip olabilir, ancak bazı durumlarda bu sarsıntılar 7.0'ye kadar çıkabilir. Ana depremin hemen ardından gelen artçı depremler, genellikle daha düşük şiddetlere sahipken, zamanla şiddetleri azalır. Yine de, artçı depremler bazen büyük hasarlara yol açabilir, özellikle zayıf yapıların olduğu bölgelerde.