Artçı depremler sonrası Şişli'de bir evin balkonu çöktü Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon. meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.