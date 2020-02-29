29 Şubat 2020 Cumartesi 09:32 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 09:32

Google 4 yılda bir yaşadığımız artık gün için bir Doodle hazırladı. Bunun üzerine Artık gün nedir? Artık gün ve artık yıl ne demek? Artık gün nasıl hesaplanır? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Güneş çevresinde dönme süresi Şubat ayının her dört yılda bir kez 29 gün olmasına neden olmaktadır. 2020 yılına denk gelmekte olan bu uygulama ile normal şartlarda 365 gün yaşanan bir senenin bu yıl 366 gün süreceğini göstermektedir. Artık gün ve artık yıl hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ARTIK YIL VE ARTIK GÜN NEDİR?

Artık yıl, Miladî takvimde (Gregoryen takvim) 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün), normalde 28 gün olan şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir. Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresinin (astronomik yıl), Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (gün) tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür.(Bakıniz Sothik dönem)

Artık yıl uygulaması ilk olarak MS 46 yılında, Jülyen Takvimi'nde uygulanmıştır.

ARTIK YIL NASIL HESAPLANIR?

Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:

1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 gibi.

Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:

1. 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır:

Örneğin 1200, 1600, 2000 yılları artık yıldır ancak 1700, 1800 ve 1900 artık yıl değildir.

Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.

2. Hesabı daha da hassas hâle getirmek için -400'e kalansız bölünebildiği halde -4000'e kalansız olarak bölünebilen yıllar artık yıl kabul edilmez

Örneğin 4000, 8000, 12000, 16000, 24000, 32000 ve 48000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir.

GOOGLE'DAN "ARTIK GÜN" DOODLE'I

Google 4 yılda bir yaşadığımız bu önemli güne kayıtsız kalmadı ve bir Doodle hazırladı.