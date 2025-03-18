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Artos'ta mahsur kalmışlardı! 12 kişilik dağcı grup kurtarıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcı grup, ekiplerce kurtarıldı.

AA18 Mart 2025 Salı 17:03 - Güncelleme:
Artos'ta mahsur kalmışlardı! 12 kişilik dağcı grup kurtarıldı
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Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na tırmanan 12 kişilik dağcı grup, zirveye ulaştıktan bir süre sonra inişe geçti. 3 bin 100 metre irtifada dağcılardan biri düşerek ayağından yaralandı.

Gruptaki dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma helikopteri ile bölgeye giden ekipler, yaralı dağcı ve iki arkadaşını mahsur kaldığı yerden alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

Alandaki 9 dağcı ise AFAD ekiplerinin koordinesinde güvenli bir şekilde inişe geçti.

İHBARIN ARDINDAN ANINDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, AA muhabirine, Artos Dağı'na çıkan 12 kişilik dağcı ekibin mahsur kaldığı ihbarının hemen ardından çalışma başlattıklarını söyledi.

Dağcılardan birinin düşerek ayağını kırdığı bilgisini aldıklarını belirten Ulutaş, şunları kaydetti:

"15 kişilik arama kurtarma personelini ivedi bir şekilde olay yerine gönderdik. 4 kişilik bir UMKE ekibi de bizimle olay yerine intikal etti. Bölgede yaptığımız çalışma neticesinde hem hava şartları hem de tipiye karşılık helikopter desteğiyle vatandaşımızı olay yerinden almak için İl Jandarma Komutanlığımızla görüşme sağladık. Akabinde alana bir helikopter gönderdik. Alandaki kazazede vatandaşımızı helikopterle aldık ve sağlık ekiplerine teslim etmek üzere hastaneye götürdük. 2 kişi de yaralıyla hastaneye gitti. 9 kişilik ekip ise dağdan iniş yapıyor. Koordine halindeyiz."

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