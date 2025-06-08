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Artuklu'da silahlı çatışma: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

AA8 Haziran 2025 Pazar 23:47 - Güncelleme:
Artuklu'da silahlı çatışma: Ölü ve çok sayıda yaralı var
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Kabala Mahallesi'nde, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine ile Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kavganın arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtildi.

Açıklamada, kavgaya karıştıktan sonra kaçan 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

  • mardin
  • silahlı çatışma
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