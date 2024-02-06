Artvin-Ardahan karayolunda 2 iş makinesi üzerine çığ düştü

Artvin'de etkili olan kar yağışı ve şiddetli yağmur olumsuzlukları beraberinde getirdi. Artvin-Şavşat karayolunda heyelanları yaşandığı noktalarda çalışma yürüten karayolları ekiplerinin aracına kaya isabet etti. Kaya aracın camını çatlatırken, hasara neden oldu.

Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Şavşat-Ardahan karayolunda ise 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi'nde Karayolları ekipleri, kardan kapanan yolda küreme çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları sırasında çığ düştü. 2 iş makinesi kısmen kara gömüldü. Çığ altında kalan araçların operatörleri kendi imkanlarıyla kurtuldu. Bölgeye çağrılan destek ekipleri tarafından çığ altında kalan iş makineleri kurtarıldı. Şavşat-Ardahan karayolu Sahara Geçidi'nin yer yer çığ düşmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığı öğrenildi.