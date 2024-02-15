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Artvin-Ardahan karayolunda heyelan

Artvin-Ardahan karayolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçalarının Hopa istikametine seyir halindeki Rami Ş'nin kullandığı tıra çarpması sonucu araçta maddi hasar oluştu.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 00:22 - Güncelleme:
Artvin-Ardahan karayolunda heyelan
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Artvin-Ardahan karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Bağcılar mevkisinde yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri yola sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri gerekli önlemleri aldı.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan yamaçtan kopan kaya parçalarının Hopa istikametine seyir halindeki Rami Ş'nin kullandığı tıra çarpması sonucu araçta maddi hasar oluştu.

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