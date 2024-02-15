Artvin-Ardahan karayolunda heyelan

Artvin-Ardahan karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Bağcılar mevkisinde yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri yola sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri gerekli önlemleri aldı.
Bir süre ulaşıma kapanan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan yamaçtan kopan kaya parçalarının Hopa istikametine seyir halindeki Rami Ş'nin kullandığı tıra çarpması sonucu araçta maddi hasar oluştu.