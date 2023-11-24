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Artvin-Ardahan yolunda heyelan: Ulaşıma kapatıldı

Artvin-Ardahan karayolunda yaşanan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

İHA24 Kasım 2023 Cuma 01:13 - Güncelleme:
Artvin-Ardahan yolunda heyelan: Ulaşıma kapatıldı
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Artvin'de gün boyu etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı noktalarda toprak kaymaları ve heyelanlar meydana geldi.

Artvin - Ardahan karayolunun 17'nci kilometresi, varyant mevkiinde saat 22.00 sularında yaşandı.

Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu tamamen ulaşıma kapattı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda, karayolları taşeron ekiplerinin yaklaşık 1 saat yoğun çalışması sonrası yol tek taraflı ulaşıma açıldı.

Kontrollü olarak geçiş sağlanan bölgede, ekiplerin yolun tamamen ulaşıma açılması için çalışması sürüyor.

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