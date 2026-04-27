Artvin merkezli 4 ilde organize suç örgütü operasyonu: 35 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Artvin merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

IHA27 Nisan 2026 Pazartesi 15:35 - Güncelleme:
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ve Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Artvin İl Jandarma Komutanlığınca organize suç örgütüne yönelik Artvin, İstanbul, İzmir ve Erzurum'da operasyonlar gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonlarda; internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladıkları, kendilerini avukat olarak tanıtıp telefonla aradıkları vatandaşlardan para talep ettikleri ve ödeme yapmayan vatandaşları tehdit ettikleri tespit edilen 35 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 28'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri sonucunda şüphelilerin hesaplarında 510 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi. Şüphelilere ait 75 milyon TL değerinde 2 adet taşınmaz, 5 adet taşınır mal varlığı ile 333 banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

