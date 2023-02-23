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Artvin'de 2 bina tahliye edildi

Artvin'in Borçka ilçesinde 2 bina heyelan riski sebebiyle tahliye edildi.

AA23 Şubat 2023 Perşembe 12:25 - Güncelleme:
Artvin'de 2 bina tahliye edildi
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İlçenin Gündoğdu Mahallesi'nde, 34 hanenin bulunduğu 2 binanın arka kısmındaki yamaçta yağışlar sonucu heyelan meydana geldi.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye gelen Borçka Belediyesi ve AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası iki bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Binalardan ayrılan vatandaşların bir kısmı akrabalarının yanına giderken, bazıları da kaymakamlık ve belediye tarafından otel ve misafirhanelere yerleştirildi.

Teknik ekibin yapacağı ayrıntılı inceleme ve zemin etüdü çalışmalarının ardından binalarda oturulup oturulamayacağına dair rapor hazırlanacak.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, AA muhabirine, kar yağışından sonra birkaç gündür devam eden yağmurun ilçede bazı noktalarda heyelanlara neden olduğunu söyledi.

Bu nedenle 2 binayı tahliye etmek zorunda kaldıklarını belirten Orhan, şunları kaydetti:

"Nemli bölgede yaşıyoruz. Aşırı yağışlar nedeniyle toprak suya doydu. Bu doyumdan kaynaklı heyelanlar oluşabilir. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Gece kalktığımızda bile dışarıya bir bakalım, ne oluyor. Geçmişte acı tecrübelerimiz var. Bir kişinin dahi burnunun kanamasını istemiyoruz. Tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bu tedbirler çerçevesinde biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. AFAD'ın öngörüsü içinde bu süreçte vatandaşımızın sağlık ve huzuru için ne gerekiyorsa yapacağız."

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