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  • Artvin'de 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilden 1 kişinin cenazesi çıkarıldı
Güncel

Artvin'de 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilden 1 kişinin cenazesi çıkarıldı

Artvin'de 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilden 1 kişinin cenazesi çıkarıldı, 2 kişinin daha cenazesine ulaşılmaya çalışılıyor.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:35 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:35
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