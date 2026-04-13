Güncel

Artvin'de ambulans kazası! Ölü ve yaralılar var

Artvin'in Şavşat ilçesinde hasta taşıyan ambulansın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2026 Pazartesi 09:31 - Güncelleme:
Artvin'de ambulans kazası! Ölü ve yaralılar var
Kaza, bugün 05.06 sıralarında Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı köyü yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Sağlık ekipleri Ilıca köyünden hasta aldıktan sonra dönüş yoluna geçti. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda ambulans sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri, ŞAKUT (Şavşat Arama Kurtarma Derneği) ve Şavşat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar sonucu ambulansta bulunan yaralılar ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada ambulansta bulunan hasta Serafettin Sancar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 sağlık personeli ile 1 hasta yakını, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

