İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0515
  • EURO
    6,5922
  • ALTIN
    306.087
  • BIST100
    120231
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Artvin'de çığ düştü; cenaze dönüşü 20 araçlık konvoy yolda kaldı
Güncel

Artvin'de çığ düştü; cenaze dönüşü 20 araçlık konvoy yolda kaldı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyünün yolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Cenazeden dönen, aralarında Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'in de bulunduğu kişileri taşıyan 20 araçlık konvoy, yolda kaldı. Bazı araçlar kısmen kara gömülürken, konvoydakiler, 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

DHA13.02.2020  12:35 - Güncelleme: 13.02.2020  12:35

Yusufeli ilçesinde hafta boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle dün akşam Yaylalar köyü yoluna çığ düştü. Yol ulaşıma kapanırken, köyde katıldıkları cenaze töreninden dönen, aralarında Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'in de bulunduğu kişileri taşıyan 20 araçlık konvoy, yolda kaldı. Çığ nedeniyle bazı araçlar, kısmen kara gömüldü. Araçlarından çıkanlar, panikle güvenli bölgeye kaçarken, küreklerle yolu açmaya çalıştı. İhbarla bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak, mahsur kalanları kurtardı.

'DÖNÜŞ YOLUNDA ÇIĞ DÜŞTÜ'

Kürekle yolu açmaya çalıştıklarını anlatan Yusufeli Belediye Başkanı Aytekin, "Yaylalar köyünde cenazemiz vardı. 20 araçla cenazeye gittik, dönüş yolunda ise yola çığ düştü. İl Özel İdaresi'ne hemen haber verdik, ekipler gelene kadar bizler de yolun açılması için çalıştık. Araçlarda bulunan küreklerle yolu açmaya çalıştık. Yaklaşık 2 saat yolun açılması için uğraştık, daha sonra ekipler geldi ve yol açıldı. Bölgedeki kar kalınlığı 80 santimetreyi buluyor, bütün araçlar kara saplandı" diye konuştu.

Çığ nedeniyle yolda mahsur kalan Hasan Gücüyeter de "Cenazeden dönerken, çığ düştü ve yolda kaldık. Ekipler gelene kadar biz de küreklerle yolu açmaya çalıştık. Herhangi bir yaralanma olmadı" dedi.

Aracı kara saplanan Abdullah Hadi Katkat ise "Aracımız kara saplandı, korktuk" diye konuştu.

FETÖ'nün siyasi ayağını bir de CHP'lilerden dinleyin

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi
Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın
Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu
Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Bombardıman uçakları gönderildi
Bombardıman uçakları gönderildi

Bombardıman uçakları gönderildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.